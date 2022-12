Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Dienstag, den 06.12.2022 ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt von Fulda. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Hauneck missachtete hierbei beim Überfahren der Lindenstraße in Richtung Heinrichstraße einen Vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Mercedes-Fahrer aus Eichenzell. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurden diese auf den Gehweg geschleudert und beschädigten mehrere Verkehrseinrichtungen. Der Mercedes-Fahrer und einer von zwei 17-jährigen Mitfahrern, ebenfalls aus Eichenzell, wurden hierbei leicht verletzt. Sie mussten durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An den beteiligten PKW entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird nach ersten Einschätzung auf ca. 37.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme muss sich der 29-jährige Verursacher neben der vorliegenden Ordnungswidrigkeit auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Gefertigt: i.A. POK Klimek, Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda

