Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Bochingen

Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Tankstelle (28.05.2022)

Oberndorf am Neckar-Bochingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in die Bft-Tankstelle in der Straße "Im Vogelloch" einzubrechen. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe einer Seitentür ein. Da die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht. In die Innenräume der Tankstelle gelangten die Diebe nicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Einbrechern um zwei Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren handeln. Beide waren mit einer Jeans, Wollmütze und Handschuhen bekleidet. Ein Täter trug auffällig weiße Socken. Eine Tragetasche wurde ebenfalls von den Männern mitgeführt. Der Sachschaden an der Tür wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt. Personen, die zur betreffender Zeit im Bereich Bochingen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

