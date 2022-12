Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (05.12.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro. Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 15.20 Uhr in Fulda die Mainstraße in Richtung Karl-Storch-Straße und benutzte auf dieser den rechten von zwei Fahrspuren. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer befuhr ebenfalls die Karl-Storch-Straße auf dem linken Fahrstreifen. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er die VW-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß.

Auffahrunfall

Fulda. 12.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag (05.12.). Ein 26-jähriger BWM-Fahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße. Kurz hinter der Ampel Ecke Florengasse musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 33-jährige Ford-Fahrerin hielt ebenfalls an. Der ihr nachfolgende 58-jährige Jaguar-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den BMW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (05.12.), gegen 10.35 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den in der Straße "Vogelgesang", auf Höhe der Hausnummer 3, geparkten schwarzen VW Polo einer 20-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um seine Pflicht als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (02.12.), 15.30 Uhr bis Montag (05.12.), 8.30 Uhr, beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs den auf dem Pendlerparkplatz des Bahnhofes geparkten weißen Audi A4 Avant eines 23-jährigen Mannes aus Wehretal und entfernte sich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Frau

Ludwigsau. Am Montag (05.12.), gegen 9.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Frau aus Ludwigsau mit einem Opel Corsa die Bundesstraße 27 in der Ortslage Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. Da eine vor ihr fahrende 24-jährige Frau aus Ludwigsau mit einem Seat Leon nach rechts in die Goethestraße abbiegen wollte, überholte die Corsa-Fahrerin den Seat. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Mann, ebenfalls aus Ludwigsau, mit einem Subaru Legacy die Goethestraße und bog nach links auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Mecklar ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Subaru. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 9.000 Euro. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurde die 48-jährige Corsa-Fahrerin leicht verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra/Asmushausen. Am Montag (05.12.), gegen 7.45 Uhr, befuhr eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin aus Ludwigsau die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Eschwege. In Höhe der sogenannten Holzbachtalbrücke der B 27 verlor sie auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte mit ihren Pkw links gegen die Schutzplanke. Von dort prallte der Pkw anschließend ab und kam auf der zweiten Fahrspur in Richtung Eschwege entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befand sich mit Abstand hinter der Pkw-Fahrerin, konnte aber einen Zusammenstoß mit seinem Anhänger und dem Pkw nicht verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell