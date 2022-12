Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebe unterwegs

Limburgerhof (ots)

Besonders dreist gingen drei Ladendiebe am Donnerstagabend in einem Supermarkt in der Landauer Straße vor. Wie von einem Zeugen berichtet wurde, seien die Männer zunächst im Markt gewesen und hätten dann über den Eingangsbereich mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem einer dieser Männer von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete dieser ohne den vollen Einkaufswagen. Vermutlich ohne Diebesgut flüchtete kurze Zeit später ein zweiter Mann aus dem Markt. Ebenfalls mit einem gefüllten Einkaufswagen befand sich der dritte Täter, ein 21-jähriger aus Speyer, noch im Markt, konnte aber von dem Zeugen an der Flucht gehindert werden. Die Ware in den Einkaufswägen hatte einen Wert von circa 250 Euro. Die beiden flüchtenden Täter konnten wie folgt beschrieben werden. 1.Person: ca. 170 cm groß, schlanke Figur, enge Jogginghose, orangene Kapuzenjacke, Vollbart, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe. 2. Person: ca. 185 cm groß, schlanke Figur, beige Kapuzenjacke, dunkle Haare, hellere Hautfarbe. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell