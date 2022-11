POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.11.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener/ BAB 31 - Verkehrsunfallflucht

Am 24.11.2022 kam es auf der BAB 31 Höhe Weener, Fahrtrichtung Emden zu einem Unfall, als ein Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger von einem weiteren Sattelzug überholt wurde. Als der unbekannte Fahrer des überholenden Sattelzuges wieder auf den Hauptfahrstreifen einscherte, drängte er den bereits dort fahrenden 63-jährigen Mann aus Wuppertal mit seinem Schwerlastfahrzeug ab. Dieser versuchte noch ein Ausweichmanöver einzuleiten um eine Kollision der beiden Sattelzüge zu vermeiden und geriet dabei mit seinem Schwerlastzug zweimal an die Außenschutzplanke. Dabei entstand Sachschaden an der Zugmaschine und dem Auflieger. Der Verursacher, der sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte, soll eine silberne Sattelzugmaschine der Marke Mercedes mit einem blauen Auflieger geführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 24.11.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Drei Unfallbeteiligte befuhren mit Ihren Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Idafehn. Kurz vor der Einmündung zur Kirchstraße musste ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw VW verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 51-jähriger Mann aus Papenburg erkannte die Verkehrssituation und hielt mit seinem Pkw Renault ebenfalls an. Eine 46-jährige Frau aus Moormerland erkannte die Verkehrslage und die haltenden Fahrtzeuge zu spät und fuhr auf den 51-jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde dadurch auf den vor ihm stehenden Pkw des 27-jährigen aufgeschoben, welcher dadurch leicht verletzt wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Fahrzeug des Papenburgers Front-und Heckschäden davontrug und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

