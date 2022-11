Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++

Emden - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 19.11.2022, 20:30 Uhr bis zum 20.11.2022, 08:30 Uhr kam es an einem Café am Delft zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Fensterscheiben, indem diese mit einem derzeit unbekannten Gegenstand in die Verglasungen schlugen. In einem Fall wurde eine Scheibe durchschlagen. Hinweise, dass die Täter versuchten, in das Gebäude zu gelangen, gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei Emden hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Wache zu kontaktieren.

Polizei Emden 04921-8910

