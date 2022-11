Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Diebstahl Kleinkraftrad (2) ++ Brand Mikrowelle ++

Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Samstagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Kieselstraße mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge zwischen dem 18.11.2022, 11:00 Uhr, und dem 19.11.2022, 13:30 Uhr, durch Einwirken auf ein Fenster in das Haus. Unbekannt ist bislang, ob Diebesgut erlangt worden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Zwischen dem 18.11.2022, 19:30 Uhr, und dem 19.11.2022, 08:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Königsmoorstraße abgestelltes blauen Kleinkraftrad der Marke Sym. Zum Tatzeitpunkt war das Kleinkraftrad ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Lenkradschloss gesichert. Mögliche Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl eines Kleinkraftrades mitgeteilt. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot ist am 19.11.2022 zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr aus einem Carport in der Straße Sandhörn in Hesel entwendet worden. Mögliche Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Brand einer Mikrowelle

Am 19.11.2022 um 17:45 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Osterstraße eine Mikrowelle in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen, sodass neben der Mikrowelle lediglich Mobiliar geringfügig beschädigt wurde. Eine 74-jährige Bewohnerin wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

