Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schockanrufe++

Leer/Weener/Borkum/Leverkusen - Schockanrufe

Im Verlauf des 17.11.2022 kam es im Inspektionsbereich und mit Bezug auf die Insel Borkum erneut zu einigen Schockanrufen. So wurden in Leer zwei Senioren im Alter von 74 und 75 Jahren von Betrügern kontaktiert und in Weener eine 79-jährige Seniorin. Alle Betroffenen erkannten die Betrugssituation und beendeten die Telefonate. In Bezug auf die Insel Borkum wurde eine 82-jährige Leverkusenerin von Betrügern kontaktiert. Eine weibliche Person gab sich als Tochter der Frau aus und behauptete, auf der Insel Borkum einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend teilte ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, mit, dass die Frau eine Kaution von 50.000 Euro zu erbringen habe, damit ihre Angehörige nicht ins Gefängnis müsse. Die 82-jährige erklärte sich zunächst bereit, für die Kaution aufzukommen, teilte aber mit, die Abhebung auf Grund der Höhe des Betrages bei der Bank ankündigen zu müssen. Nachdem sie ihr Vorhaben umgesetzt hatte, versuchte sie ihrerseits nochmal Kontakt zu den Anrufern aufzunehmen. Da sie sich die Telefonnummer nicht notiert hatte, kontaktierte sie die direkt die Polizei auf Borkum. Dort wurde sie durch den Wachhabenden umgehend über die Betrugsmasche informiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zudem keinen tödlichen Unfall auf Borkum gegeben habe. Auch wurde die Frau aus Leverkusen gebeten, umgehend ihre Tochter zu kontaktieren, was sie auch tat. Die Polizei Borkum informierte direkt die örtliche Polizeidienststelle am Wohnort der Frau, damit diese vor Ort weiter polizeiliche Unterstützung bekam. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche, die darauf abzielt, die Opfer in Panik zu versetzen. Es wird darauf hingewiesen, dass weder die Polizei oder andere Behörden Kautionen nach Unfällen oder anderen Vorkommnissen am Telefon einfordern. Das von den Betrügern behauptete Kautionsverfahren ist in Deutschland nicht üblich. Es wird dringend darum gebeten, niemals Bargeld oder andere Sachwerte auf Verlangen fremder Personen herauszugeben oder Geldtransaktionen durchzuführen.

