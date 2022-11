POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.11.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Hesel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 15.11.2022 kam es gegen 05:05 Uhr auf der B436 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Wiesmoorer befuhr mit seinem Transporter die B436 aus Leer kommend in Richtung Hesel. An der Kreuzung beabsichtigte er nach Jheringsfehn abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang öffnete sich die hintere Tür seines Transporters, sodass sich die Ladung auf dem Kreuzungsbereich verteilte. Der 37-jährige hielt mit seinem Transporter und sammelte das verlorene Transportgut, ohne eine entsprechende Absicherung, wieder ein. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher die B436 aus Richtung Hesel kommend in Fahrtrichtung Leer befuhr, übersah den Wiesmoorer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 37-jährige wurde hierbei schwerverletzt und mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 07.11.2022 kam es gegen 17:55 Uhr auf der Larrelter Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige Emderin befuhr die Larrelter Straße in Richtung stadtauswärts. Eine bislang nicht näher bekannte weibliche Person fuhr mit ihrem Pkw, einem Audi, parallel zu der Emderin auf dem linken Fahrstreifen. Bei einem Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah diese die dort fahrende 21-jährige, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Dabei wurde der Pkw dieser leicht beschädigt. Die Emderin versuchte mittels Warnblinklicht die andere Fahrzeugführerin auf den Unfall aufmerksam zu machen. Dies blieb jedoch erfolglos. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich in unbekannte Richtung. Nun werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 16.11.2022 kam es gegen 09:30 Uhr auf der Straße Untenende in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige aus Rhauderfehn befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Straße Untenende in Richtung Kreisverkehr. Als diese, der Fahrradfurt folgend, in den Kreisverkehr einfuhr, musste sie in Höhe der Einfahrt der Rhauderwieke einem, ungebremst auf den Kreisverkehr zufahrenden, Transporter ausweichen und stark bremsen. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam die Rhauderfehnerin dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde bei dem Sturz ebenfalls beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Verletzungen der Frau und den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

