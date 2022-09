Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss in Groß Düngen unterwegs

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Groß Düngen (lud) - Am 06.09.2022, gegen 10:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Straße In den sieben Äckern in 31162 Bad Salzdetfurth OT Groß Düngen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 52-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügt. Weiterhin wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus Bad Salzdetfurth unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, was dieser schließlich auch einräumt. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurden nun Verfahren gem. § 24a StVG und §§ 1, 6 PflVG eingeleitet. Schlussendlich musste der 52-Jährige Bad Salzdetfurther seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell