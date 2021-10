Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Schwerin (ots)

In der Nacht vom 27.10.2021 zum 28.10.2021 kam es in der Friedrichstraße 4 in Schwerin zu einem Einbruch in einem Bistro. Die bisher unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich Zugang über die Tür in das Bistro in der Schelfstadt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer hat die Tat oder auffällige Personen in diesem Zusammenhang beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 oder jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell