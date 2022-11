POL-LER: Pressemeldung vom 13.11.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Leer und Emden ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Schwerer Verkehrsunfall in Ostrhauderfehn ++ Verfolgungsfahrt auf der Autobahn ++ Gefährliche Körperverletzungen in Leer und Emden ++ Versuchter Einbruch Stadtgebiet Emden ++

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Leer - Am Samstagmorgen, gegen 02:55 Uhr, wurde die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer 19-jährigen aus Großefehn in der Bremer Straße, im Bereich des dortigen Bahnüberganges, angefordert, die dort als hilflose Person gemeldet wurde. Während der Unterstützungsmaßnahmen wurden die Polizeibeamten durch die offensichtlich unter Alkohol und Drogen stehende 19-jährige zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf versuchte diese die Beamten zu schlagen und zu treten. Die 19-jährige wurde daraufhin durch die Beamten fixiert und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Während des Transportes mit dem Rettungswagen wurde ein begleitender Beamter von der renitenten Frau bespuckt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die eingesetzten Beamten erlitten im Rahmen dieses Einsatzes leichte Verletzungen.

Emden - Im Rahmen einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle in der Neutorstraße am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr beleidigten zwei junge Frauen (18 und 19 Jahre) aus Norden die Beamten. Als daraufhin eine Identitätsfeststellung erfolgen sollte, versuchten die Beschuldigten sich dieser zu entziehen und leisteten Widerstand. Eine der beiden Beschuldigten verletzte sich leicht an der Hand. Die beiden Beamten blieben unverletzt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ostrhauderfehn - Am Samstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Holterfehner Straße/Idafehn-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger aus Papenburg missachtete mit seinem Pkw Mitsubishi die Vorfahrt eines Pkw Opel, der durch einen 72-jährigen aus Ostrhauderfehn geführt wurde. Auf dem Beifahrersitz des Opel befand sich die 68-jährige Ehefrau. Durch den Zusammenstoß wurden alle Beteiligte schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der 72-jährige Fahrzeugführer des Opel wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg geflogen. Da bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer - Am frühen Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 26-jährigen Leeraner, der mit seinem E-Scooter im Hoheellernweg unterwegs war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle wurde bei dem 26-jährigen der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verfolgungsfahrt/Verkehrsunfall/Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Filsum/Leer/Moormerland - Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Leer auf der B 72 in Filsum einen Daimler mit Cloppenburger Kennzeichen zu kontrollieren. Nachdem das zu kontrollierende Fahrzeug auf die AS Filsum in Fahrtrichtung Leer abgebogen war, wurden dem Fahrzeugführer Anhaltesignale gegeben, um diesen auf einem Parkplatz der A 28 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Anhaltsignale wurden jedoch durch den Fahrzeugführer ignoriert, so dass sich dieser mit hohen Geschwindigkeiten einer Kontrolle entzog. Unter Hinzuziehung von weiteren Streifenwagen führte die Verfolgung des Daimler über die A 31 zur Anschlussstelle Veenhusen. Nachdem das flüchtende Fahrzeug die Anschlussstelle Veenhusen verließ, verunfallte es hier im Einmündungsbereich zur L24. Vier Insassen aus dem Fluchtfahrzeug flüchteten zunächst zu Fuß in verschiedene Richtungen, konnten jedoch durch die eingesetzten Beamten kurz darauf gefasst werden. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Bösel war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die weiteren männlichen Insassen im Alter von 21 J., 19 J. und 18 J. stammten ebenfalls aus Bösel. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe durchgeführt. Alle Insassen blieben unverletzt. Der verunfallte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzungen

Leer - Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:00 Uhr am Zollhaus zwischen einem 25-jährigen und einem 29-jährigen, jeweils aus Leer kommend, zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten verletzte der 25-jährige den 29-jährigen mit Messerstichen. Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der alkoholisierte Täter wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Zeugen gesucht! Emden - Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr kam es in einer Diskothek auf dem Neuen Markt in Emden zu zwei gefährlichen Körperverletzungen, infolgedessen zwei Personen verletzt worden sind. Beide Auseinandersetzungen ereigneten sich in der selben Diskothek. Bei dem ersten Vorfall hat ein 27-jähriger Mann einen anderen Mann am Boden festgehalten. Daraufhin ist der 27-jährige Mann mit einer Flasche attackiert und am Kopf verletzt worden, so dass er eine blutige Kopfplatzwunde erlitt. Er wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Emden verbracht. Weder der Täter noch der genaue Tathergang sind zum jetzigen Tatzeitpunkt bekannt. Bei dem zweiten Vorfall hat ein 23-jähriger Security-Mitarbeiter nach einer Auseinandersetzung ebenfalls einen Mann am Boden festgehalten. Ein 37-jähriger Mann aus Aurich hat den Security-Mitarbeiter daraufhin festgehalten, woraufhin drei weitere, z.Zt unbekannte Männer auf ihn eingeschlagen hatten. Das Opfer verletzte sich daraufhin leicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen zu beiden Vorfällen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Büroräumlichkeit - Zeugen gesucht!

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr teilte ein Mitarbeiter mit, dass zwei unbekannte männliche Personen versuchten, in die Büroräumlichkeiten der Jugendwohneinrichtung in der Ludwig-Uhland-Str. einzusteigen, indem sie mittels Werkzeughammer eine Fensterscheibe einschlugen. Die Täter flüchteten unbekannt mit einem roten Kleinwagen, als diese Kenntnis von dem Mitarbeiter erlangten. Bei dem Versuch, in das Objekt einzusteigen, verletzte sich eine Person an der Fensterscheibe. Es konnte eine Blutspur vor Ort gesichert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

