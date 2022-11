Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 12.11.2022

Leer (ots)

Diebstahl aus Geräteraum

Weener - Am Freitagabend entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Geräteschuppen eines Einfamilienhauses in der Süderstraße Werkzeuge im Wert von ca. 400 Euro. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Diebstahles wurden aufgenommen.

Diebstahl aus Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Anwesens

Jemgum - Wie erst jetzt bekannt wurde sind unbekannte Täter in der Zeit von Montag bis Mittwoch in ein landwirtschaftliches Anwesen im Schafweg eingestiegen und haben aus dem Wohnbereich mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Hinweise zu Tat und/oder Täter können bei der Polizei in Jemgum abgegeben werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter Wände, Türen und Schaukästen des Gemeinde- und Kirchengebäudes am Verbindungsweg durch sog. Graffiti beschädigt. Zudem wurde auch der Altkleidercontainer bei der dortigen Kirche bemalt.

2 x Fahren unter Btm-Einfluss

Leer - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Emden unterwegs. Dieses wurde bei einer Polizeikontrolle in der Bavinkstraße festgestellt. Festgestellt wurde auch, dass dieser keine Fahrerlaubnis mehr hat. Gegen 17:15 Uhr wurde bei einer weiteren Polizeikontrolle eines 31-jährigen Pkw-Führers aus Polen im Osseweg ebenfalls eine Beeinflussung durch Betäubungsmitteln festgestellt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Mit einem Promillewert von 1,49 Promille war ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Wiesmoor unterwegs. Dieses fiel den Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Bremer Straße am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Filsum - Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 72 gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge beide Fahrzeugführer mehr oder weniger schwer verletzt ins Krankenhaus mussten. Ein 18-jähriger Fahrer eines Transporters aus dem Saterland war von der A 28 Richtung Leer an der Anschlussstelle Filsum von der Autobahn runtergefahren und wollte an der Bundesstraße nach links Richtung Cloppenburg abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 84-jährigen Pkw-Führers aus Westoverledingen, der die Bundesstraße in Richtung Hesel befuhr. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, die Fahrbahn musste halbseitig für die Aufnahme des Unfalles und für die Reinigung wegen auslaufender Kühlflüssigkeit gereinigt werden.

Ladendiebstahl mit Waffen, Körperverletzung

Emden - Am Freitag kam es gegen 14:45 Uhr in der Neutorstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 40-jährigen Mann aus Emden. Dieser nahm in einem Bekleidungsgeschäft 13 Jacken an sich und flüchtete, ohne zu bezahlen. Der Täter wurde von dem Geschäftsinhaber verfolgt und gestellt. Dem Dieb wurden die Jacken wieder abgenommen. In einem anschließenden Gespräch mit dem Geschädigten schubste der Täter diesen zur Seite und schlug ihn einmal mit der Faust ins Gesicht. Der Geschlagene erlitt dadurch Schmerzen. Nun wurde die Polizei hinzu gerufen, vor deren Eintreffen der Täter noch zwei Messer von sich warf. Die Messer wurden sichergestellt. Der Dieb wurde bzgl. des Diebstahls und der Körperverletzung angezeigt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 390 EUR.

Sachbeschädigung an mehreren PKW, Ingewahrsamnahme

Emden - Am Samstag beschädigte gegen 02:15 Uhr ein alkoholisierter Mann (27 Jahre alt) aus Emden aus unbekannten Gründen die Frontscheiben an drei abgeparkten PKW in der Straße Mühlentrifft. Der Täter konnte vor Ort angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Neben den Anzeigen bzgl. der Sachbeschädigungen erwartet ihn auch eine Kostenrechnung bzgl. der Unterbringung im Polizeigewahrsam. Die Schadenshöhe liegt gesamt bei ca. 3000 EUR.

Trunkenheitsfahrt

Emden - Am Samstag befuhr gegen 03:15 Uhr ein 29-järiger Mann aus Emden mit seinem PKW die Neutorstraße, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest lehnte er ab. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel sowie das Fertigen einer Anzeige.

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden

Emden - Am Freitag befuhr gegen 12 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem PKW die Thüringer Straße in Richtung Württemberger Straße. Beim Abbiegen nach links übersah er einen 16-jährigen Mann aus der Krummhörn, der ihm mit seinem Leichtkraftrad entgegenkam. Es kam zum Unfall, der Fahrer des Kraftrades klagte anschließend über Schmerzen an der Hand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 EUR.

