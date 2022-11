Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Vorschriften im Zusammenhang mit S-Pedelec missachtet++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Von der Fahrbahn abgekommen++

Weener - Vorschriften im Zusammenhang mit S-Pedelec missachtet

Die Unterschiede sind groß. Nicht jedes Pedelec ist auch ein E-Bike. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Pedelec und S-Pedelec. Pedelecs haben grundsätzlich eine Tretunterstützung, während man mit E-Bike auch nur mit motorisierter Unterstützung fahren kann. Diese Unterscheidungen kannte wohl auch ein 26-jähriger Weeneraner nicht, der mit einem S-Pedelec unterwegs war und weder die erforderliche Haftpflichtversicherung, noch die benötigte Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Auch der Hinweis, dass er die mögliche Geschwindigkeit nicht ausfahren würde, half über die Beanstandungen nicht hinweg. Die Folge ist ein Strafverfahren. Wer sich ein S-Pedelec zulegt, fährt rechtlich gesehen nicht mehr Fahrrad, sondern bewegt ein Kraftfahrzeug. Deshalb ist eine Haftpflichtversicherung und eine Fahrerlaubnis mindestens der Klasse AM erforderlich. Zudem besteht Helmpflicht. Weitere Informationen zum Thema erhalten Interessierte auf: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/zweirad/fahrrad-ebike-pedelec/vorschriften-verhalten/pedelec-ebike/ oder auch auf https://www.bussgeldkatalog.org/e-bike/

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.11.2022 bemerkten Kräfte der Autobahnpolizei Leer gegen 23:35 Uhr einen Pkw BMW auf der Weenerstraße in Bunde und entschlossen sich zur Kontrolle. Der Fahrzeugführer des BMW entschloss sich erst, der Maßnahme per Flucht zu entgehen, konnte dann aber in Möhlenwarf an der Tannenhofstraße angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Bunder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das ihm nicht gehörende Fahrzeug unbefugt benutzt hatte. Der Bunder muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 10.11.2022 kam es gegen 07:38 Uhr auf der Langholter Straße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Kastenwagens befuhr die Langholter Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 438 und kam in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er noch einen seitlichen Leitpfosten überfahren hatte, fuhr er in den dortigen wasserführenden Kanal. Der junge Mann aus Ostrhauderfehn konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde von eintreffenden Rettungskräften erstversorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 18-jährige unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Wasser geborgen. Betriebsstoffe waren nicht aus dem Fahrzeug entwichen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell