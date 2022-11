Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen

Leichlingen - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Wermelskirchen / Leichlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Wochenendes in Kindertagesstätten in Wermelskirchen und Leichlingen eingebrochen.

In Wermelskirchen stellten zwei Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte in der Joseph-Haydn-Straße am Montagmorgen (07.11.) gegen 07:00 Uhr fest, dass in den Kindergarten eingebrochen wurde.

Sie fanden einen durchwühlten Büro- und Personalraum vor und verständigten umgehend die Polizei. Die Täter gelangten offenbar in das Objekt, indem sie eine Terrassentür zu einem Gruppenraum aufhebelten. Im Inneren wurde eine weitere Zimmertür aufgehebelt. Einige weitere Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas von den Tätern gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Kindertagesstätte wurde zuletzt am Freitag (04.11.) gegen 16:00 Uhr von den Mitarbeiterinnen ordnungsgemäß verlassen.

Nahezu zeitgleich stellte eine Mitarbeiterin den Einbruch in eine Kindertagesstätte in Leichlingen in der Leichlinger Straße fest. Hier wurde von den Tätern ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Auch hier wurden einige Räume nach Diebesgut durchsucht. Es wurden ein Laptop, eine Digitalkamera und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. In diesem Fall konnte der Tatzeitraum auf Sonntag (06.11.) circa 16:00 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt am Montagmorgen eingegrenzt werden.

An beiden Tatorten nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst.

Zeugenhinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell