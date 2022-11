POL-RBK: Bergisch Gladbach - Weiterer Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Wermelskirchen (ots) - Am Wochenende sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Jörgensgasse eingebrochen. Am Freitagnachmittag (04.11.) wurde das Objekt ordnungsgemäß verlassen und verschlossen. Am Sonntagnachmittag (06.11.) gegen 15:45 Uhr fiel der Einbruch auf, als die Leiterin des Kindergartens zwei offen stehende Fenster bemerkte. Offenbar haben die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgebrochen und ...

