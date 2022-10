Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe an Auto eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Kaiserslautern-Erfenbach einen Pkw beschädigt. Der oder die Täter haben die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines gelben BMW X3 eingeschlagen. Gestohlen wurde - nach den bisherigen Erkenntnissen - aus dem Innenraum nichts. Der Pkw war zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 8 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

