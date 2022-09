Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Supermarkt - palettenweise Waren im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet

Demmin (ots)

In der Nacht vom 20.09.2022 zum 21.09.2022 ist es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Stavenhagener Straße in Demmin gekommen, bei welchem Ware im Wert von insgesamt etwa 20.000 Euro entwendet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Lager des Supermarktes verschafft und aus diesem einen Hubwagen sowie diverse Paletten mit Getränken (u.a. Radeberger, Hasseröder, Veltins, Gerolsteiner, Valensina) und Lebensmitteln (u.a. Speiseöl, Zetti-Schokolade, Dolce-Gusto-Kaffee) entwendet. Zudem fehlen etwa 25 leere Brötchenkisten und eine Palette mit leeren Pfandkisten. Der Stehlschaden wird derzeitig auf etwa 20.000 Euro geschätzt, kann aber erst nach einer Inventur genau beziffert werden.

Gegen 00:30 Uhr gab es eine Alarmauslösung, wobei der Wachschutz zunächst aber nichts auffälliges festgestellt hat. Die Polizei wurde in der Nacht nicht verständigt.

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin haben nach Bekanntwerden heute früh eine Strafanzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Die Spurensicherung wurde durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg durchgeführt. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Stavenhagener Straße in Demmin auffällige Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder Angaben zu Tatverdächtigen, dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell