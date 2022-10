Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Hund angefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in der Hauptstraße einen Hund angefahren. Das Tier sprang kurz vor 7 Uhr vor den Wagen der Frau. Die 57-Jährige habe trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Nach der Kollision rannte der Hund in Richtung der Feuerwache davon. Zunächst hielt die Fahrerin das Tier für einen Fuchs. Mittlerweile geht sie davon aus, dass es sich um einen Schäferhund-Mix handeln könnte. Der Hund wirkte ungepflegt. Er habe ein auffallend beigefarbenes, helles Fell. Ein Schaden an dem Auto ist nicht entstanden. Ob das Tier durch den Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Hund oder dessen Halter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

