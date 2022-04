Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall in Petersberg

Ein 59-jähriger Fuldaer parkte am 01.04.2022 um 15.25 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke in der Billerer Straße in Petersberg aus. Vermutlich auf Grund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems fuhr dieser ungebremst 200 Meter rückwärts. Hierbei streifte dieser eine Laterne und kam glücklicherweise an einem geparkten Opel zum Stillstand. An seinem Citroen und dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fuldaer wurde bei dem Unfall auch noch verletzt und zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum verbracht.

Unfall zwischen Buchenrod und Hauswurz

Zunächst befuhr ein 19-jähriger aus Hosenfeld die Landesstraße zwischen Buchenrod und Hauswurz. Auf Grund der Witterung (Schneefall) kam dieser am 01.04.2022 um 09.40 Uhr von der Fahrbahn ab und teilweise auf der Bankette und im Graben zum Stillstand. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Schaden an dem Golf noch in Grenzen. Unglücklicherweise kam nun ein 62-jähriger Neuhofer mit seinem seinem Seat an der Unfallstelle ins Rutschen und stieß gegen den zuvor verunfallten Golf, so dass an diesem nun ein Totalschaden entstand. Glücklicherweise wurden die Fahrer nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindesten 7000 Euro.

Unfall auf Grund von Schneeglätte in Giesel

Am Freitag, dem 01.04.2022 gegen 16.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Kalbacherin mit ihrem Seat die Landstraße zwischen Giesel und Neuhof. Auf Grund von Schneeglätte kam diese ins Schleudern, steuerte ihr Fahrzeug zu weit nach links, schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen die Leitplanke und wieder zurück auf ihren Fahrstreifen und gegen die dortige Leitplanke. Dadurch entstand an dem PKW ein Totalschaden von mindestens 6000 Euro. Die junge Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda, PHK Hübscher

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell