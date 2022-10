Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste tot aufgefunden

Dunzweiler (Kreis Kusel) (ots)

Eine Frau, die am Dienstag aus Dunzweiler vermisst wurde, ist am späten Abend tot in einem Waldstück aufgefunden worden.

Die 80-Jährige wurde gegen 16 Uhr von einer Nachbarin vermisst. Feuerwehr und Polizei suchten nach der dementen und orientierungslosen Seniorin. Die Einsatzkräfte wurden dabei von einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund unterstützt. Die Spur führte in ein Waldgebiet, einem Jäger war die Vermisste dort am Abend aufgefallen. Gegen 22 Uhr fanden Rettungskräfte die Frau leblos in einem Teich. Die Ermittlungen zu ihrem Tod dauern an. Aktuell bestehen keine Hinweise auf eine gewalttätige, fremde Einwirkung. |erf

