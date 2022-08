Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag gegen 15.20 Uhr ereignete sich auf einem Tankstellengelände an der Flachsmeerstraße in Papenburg ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Fiats wollte das Gelände verlassen und hielt mit ihrem Fiat an der Zufahrt zur Straße an. Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer wollte ebenfalls das Tankstellengelände verlassen und fuhr links an der haltenden Fiat-Fahrerin vorbei und fiel plötzlich auf die Motorhaube des Pkw. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Westoverledingen über die Werthmannstraße fort. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem Radfahrer machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell