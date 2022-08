POL-EL: Haren - Audi beschädigt

Groß Berßen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 8.10 Uhr auf der Klein-Berßener-Straße in Groß Berßen zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger war in seinem Hyundai in Richtung Groß Berßen unterwegs. Als er nach rechts in die K159 abbog, übersah er einen 20-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Klein Berßen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein ...

