Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Radfahrer schwer verletzt

Groß Berßen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 8.10 Uhr auf der Klein-Berßener-Straße in Groß Berßen zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-Jähriger war in seinem Hyundai in Richtung Groß Berßen unterwegs. Als er nach rechts in die K159 abbog, übersah er einen 20-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Klein Berßen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell