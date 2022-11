Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Gefährliche Köperverletzung++Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß++Diebstahl aus Jackentasche++

Emden - Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Am 04.11.2022 befuhr eine 26-jährige Radfahrerin aus Emden einen Seitenweg der Auricher Straße, als sie mit ihren Kindern, die in einem Fahrradanhänger mitfuhren, den Bereich eines Kleingartenvereines passierte. Als sie dann in die Auricher Straße einbiegen wollte, fuhr der Fahrer eines Pkw von einem dortigen Parkplatz an und schnitt ihre Fahrspur. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, musste die Frau ausweichen und kam dabei zu Fall. Der Fahrer des Pkw entfernte sich zügig von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Die Emderin verletzte sich an der Schulter und musste medizinisch versorgt werden. Die beiden Kinder (1 und 3 Jahre alt) blieben unverletzt.

Im Kaierweg kam es am 03.11.2022 zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Unfallflucht, als ein unbekannter Fahrzeugführer bei einem Rangiermanöver einen weißen VW Golf an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigte.

Eine weitere Beschädigung eines Pkw erfolgte am 04.11.2022 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, als ein unbekannter Fahrzeugführer am Philosophenweg grauen Renault Megane bei Vorbeifahren streifte und den Außenspiegel abriss. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am 05.11.2022 kam es in der Mühlenstraße/ Fußgängerzone/ Höhe Ledastraße in der Zeit von 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf eine 32-jährige Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie unvermittelt von einer weiblichen Person zu Boden geschubst und am Boden liegend getreten. Anschließend soll sich die Täterin in Begleitung von zwei weiteren Frauen vom Tatort erst in Richtung Wörde und dann weiter in Richtung Ostersteg entfernt haben. Eine Beschreibung der Täterin oder deren Begleitung liegt nicht vor. Die 32-jährige Leeranerin erlitt einige Hautabschürfungen im Gesicht und Prellungen an der Hüfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß

Am 07.11.2022 kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Rhauderfehn. Eine 79-jährige Frau aus Rhauderfehn hatte die Absicht aus dem Kleiriger Weg kommend nach rechts auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den 24-jährigen Fahrer eines Transporters mit Anhänger und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Aufprall wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung war eine Sperrung der Fahrbahn erforderlich, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr kam.

Leer - Diebstahl aus Jackentasche

Auf ihrer Durchreise wurde eine Schottin am 06.11.2022 Opfer eines Taschendiebstahls. Die 63-jährige Frau hatte an dem genannten Tag gegen 13:30 Uhr eine Zugfahrkarte erworben und ihre Zahlungskarten in der Hülle ihres Mobiltelefons verstaut. Danach steckte sie die Sachen in ihre Jackentasche. Als sie sich bereits am Bahngleis befand, bemerkte sie auf einmal das Fehlen ihres Telefons. Die Frau benachrichtigte umgehend die Polizei und konnte zeitgleich ihr Telefon mittels eines mitgeführten Laptops orten. Das Telefon konnte sie an einem Mülleimer in der Bürgermeister Ehrlenholtz-Straße auffinden. Die entwendeten Zahlungskarten wurden direkt nach der Tat bereits von den bislang unbekannten Tätern für eine Abhebung eines dreistelligen Betrages genutzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell