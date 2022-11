Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 06.11.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 06.11.2022

++ Diebstahl aus Pkw++ Trunkenheitsfahrt (2) ++ Brand mehrerer Pkw ++ Fahren unter Drogeneinfluss und Drogenfund ++ Fahren unter Alkoholeinfluss (OWi) ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Auffahrunfall mit 5 verletzten Personen ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer ++

Leer - Diebstahl aus Pkw

Am Samstagnachmittag entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Ritterstraße aus dem vermutlich unverschlossenen Pkw der Geschädigten eine Handtasche. In dieser befinden sich neben Bargeld und diversen Karten auch ein Smartphone. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Borkum - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 21-jähriger Borkumer mit seinem Fahrrad die Bismarckstraße obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Wert von 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Brand mehrerer Pkw

In der Evenburgallee gerät am frühen Sonntagmorgen ein Pkw Hyundai aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer greift auf zwei weitere Fahrzeuge über. Der Pkw Hyundai sowie ein Pkw der Marke Opel werden durch den Brand vollständig zerstört. Ein Pkw der Marke Audi wird leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung sind aufgenommen worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hesel - Fahren unter Drogeneinfluss und Drogenfund

Ein 21-jähriger aus Filsum befährt mit einem Pkw am Samstagabend die Oldenburger Straße obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Vortest auf Urinbasis reagiert positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Bei der im Pkw befindlichen 18-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Filsum, wird zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Mehrere Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 28 Jahre alte Emder befährt am späten Samstagabend mit einem Pkw die Petkumer Straße obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,08 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet worden.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 19-jähriger Leeraner befährt am frühen Sonntagmorgen mit einem E-Scooter die Heisfelder Straße obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Vortest auf Urinbasis reagiert positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wird untersagt und eine Blutentnahme ist durchgeführt worden.

Borkum - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein 27-jähriger Gast einer Borkumer Diskothek, welcher auch auf der Insel wohnhaft ist, verweigert am frühen Sonntagmorgen zunächst die Zahlung seiner Rechnung und will die Diskothek auf Aufforderung nicht verlassen. Der Borkumer muss im Eingangsbereich durch Sicherheitskräfte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten tritt der Beschuldigte nach diesen und beleidigt die Beamten fortlaufend. Eine Beamtin wird leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Mehrere Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.

Westoverledingen - Auffahrunfall mit 5 verletzten Personen

Ein 48-jähriger aus Aschendorf befährt am Samstagmittag mit seinem Pkw der Marke Opel die Großwolder Straße in Richtung Leer und muss vor einer dort befindlichen Baustelle warten, da ein zurzeit noch unbekannter Pkw im Baustellenbereich rangiert. Ein 32-jähriger Papenburger befährt mit einem Pkw der Marke Ford die B70 ebenfalls in Richtung Leer und bemerkt dies zu spät. Er fährt auf den stehenden Pkw des 48-jährigen auf. In dem Pkw des Aschendorfers befinden sich neben dem Fahrzeugführer dessen Ehefrau sowie die Kinder. Der Fahrzeugführer, die 36-jährige Frau sowie eine 15-jährige Jugendliche und ein 6-jähriges Kind werden leicht verletzt. Des Weiteren erleidet der Unfallverursacher ebenfalls leichte Verletzungen. Zwei verletzte Personen werden einem Krankenhaus zugeführt. Die Verkehrsunfallermittlungen sind aufgenommen worden.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Eine 74-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Emden befährt am Samstagmittag mit einem Pkw die Auricher Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach links in die Adalbert-Stifter-Straße übersieht die Fahrzeugführerin einen ihr entgegenkommenden, bevorrechtigten 81-jährigen Emder auf einem Fahrrad, welcher die Auricher Straße stadtauswärts befährt. In Folge des Zusammenstoßes wird der Fahrradfahrer leicht an der Schulter verletzt und erleidet eine Kopfplatzwunde. Er wird einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell