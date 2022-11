Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Gemeinschaftlich begangene Ladendiebstähle++Diebstahl im Supermarkt++Fluchtversuch nach Verkehrsvergehen++Trunkenheit im Verkehr (2)++Fahrrad auf Borkum entwendet++Unfall mit Radfahrer (Kind)++

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Weil er einer Bekannten behilflich sein wollte und für sie eine Parkbucht freihielt, wurde ein 59-jähriger Mann aus dem Südbrookmerland von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und verletzt. Der 59-jährige und seine 51-jährige Begleitung befanden sich am 02.11.22 gegen 13:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße und hatten die Absicht den mitgeführten Pkw dort einzuparken. Als sie eine Parklücke fanden, die Fahrzeugführerin aber zum dortigen Einparken rangieren musste, wollte der Mann behilflich sein und stellte sich kurz in die freie Parkbucht. In dem Moment, als sich die 51-jährige in dem Rangiervorgang befand, fuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit einem Pkw VW Golf mit Emder Ortskennnung in die Parklücke ein. Als er den 59-jährigen dort stehen sah und dieser ihm ein Haltzeichen zeigte, stoppte der Fahrzeugführer direkt vor der Person, setzte dann aber unvermittelt die Einfahrt in die Lücke fort. Der 59-jährige konnte nicht mehr ausweichen, wurde von dem Pkw angefahren und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Als er den Verursacher ansprach, soll dieser eine kurze Entschuldigung geäußert und die Örtlichkeit verlassen haben. Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50-60 Jahre alt, vollschlank, graumelierte Haare und grauer, kurzer Bart. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, teilen diese bitte der Polizei in Emden mit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Freihalten von Parklücken als Fußgänger (oder unter Einsatz von Gegenständen) zwar grundsätzlich nicht gestattet ist und ein Verwarngeld von 10 Euro oder in schweren Fällen den Vorwurf einer Nötigung nach sich ziehen kann. Jedoch ist aber eine Durchsetzung des Parkrechtes mit Gewalt eine deutlich höherwertigere Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet werden.

Leer - Gemeinschaftlich begangene Ladendiebstähle

Nach dem zwei Frauen in einer Parfümerie nach einem Diebstahl am 02.11.22 gegen 12:15 Uhr durch eine Mitarbeiterin des Geschäftes angehalten wurden, stellte sich heraus, dass die Frauen noch weiteres Diebesgut mit sich führten. Eine 27-jährige Frau aus Musselkanaal führte einen Kinderwagen und Taschen mit sich, im welchem sie das Diebesgut verstaut hatte. Die umgehend hinzugezogenen Polizeikräfte der Polizei Leer stellten bei der Überprüfung fest, dass die Frau noch weitere Gegenstände (Bekleidung und Körperpflege) mit sich führte, die ebenfalls aus vorhergegangenen Diebstählen stammten. Eine 32-jährige Mittäterin aus Veendam hatte sich zuerst von der Örtlichkeit entfernt, erschien aber während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme an der Tatörtlichkeit und gab ihre Beteiligung an den Taten zu. Insgesamt hatten die Frauen Diebesgut im Wert von gut 540 Euro erbeutet, welches von der Polizei sichergestellt und bereits größtenteils an die geschädigten Institutionen wieder ausgehändigt worden ist. Gegen die beiden Frauen wurde ein Platzverweis für die Fußgängerzone ausgesprochen und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Diebstahl im Supermarkt

Easy-Shopping soll das Einkaufen erleichtern, den Kaufprozess beschleunigen, sowie langes Anstehen an der Registrierkasse vermeiden. Es bedeutet jedoch nicht, dass ausgesuchte Waren einfach ohne zu Zahlen mitgenommen werden dürfen. Dies hatten wohl eine 41-jährige Frau und ihr 16-jähriger Begleiter aus Leer am 02.11.22 missverstanden, als sie per Easy Shopping nur einen Teil ihrer Waren ins System einscannten und weitere Waren im Wert von knapp 45 Euro ohne Bezahlvorgang gegen 17:15 Uhr mitnehmen wollten. Einer Sicherheitskraft des Verbrauchermarktes war der Vorfall aufgefallen und meldete diesen der Polizei Leer. Nach der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden die Personen, die sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen, mit einem Hausverbot belegt und aus den Maßnahmen entlassen.

Leer - Fluchtversuch nach Verkehrsvergehen

Am 02.11.2022 fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19:00 Uhr auf der Heisfelder Straße ein Kleinkraftrad auf, welches mit 2 Personen besetzt in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Die Einsatzbeamten folgten dem Kleinkraftrad und stellte fest, dass der Fahrzeugführer auch in geschwindigkeitsreduzierten Bereichen konsequent mit 40-50 km/h unterwegs war. Während der Fahrt gaben die Einsatzkräfte bereits polizeiliche Haltesignale ab, welche aber von dem Fahrer übersehen wurden. In Höhe eines Tankstellengeländes an der Friesenstraße fuhr der Fahrer auf den dortigen Parkplatz. Den Umstand nahmen die Polizeikräfte zum Anlass eine Kontrolle des Fahrzeuges und der Besatzung vorzunehmen. Als der 28-jährige Fahrer die sich nähernden Polizeikräfte bemerkte, entzog er sich durch Flucht der vorgesehenen Kontrolle. Durch einen Kurs über diverse Nebenstraßen und auch unter der Nutzung von Fahrradwegen, versuchte der 28-jährige Mann aus Weener die Einsatzkräfte abzuhängen, welche aber bereits einen zweiten Streifenwagen zu Unterstützung eingewiesen hatten. Nachdem ein durch einen Baum blockierter Weg im Bereich des Julianenparks die Fahrt ausbremste, gelang es den Polizeikräften den Weeneraner und seinen 20-jährigen Sozius aus Weener festzuhalten. Dabei wurde festgestellt, dass zum einen das mitgeführte Fahrzeug nicht pflichtversichert ist und der Fahrzeugführer keine ausreichende Fahrerlaubnis für das Fahrzeug hat. Zudem ergaben sich nach Angaben des 28-jährigen Hinweise darauf, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen lassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Westoverledingen/ Emden - Trunkenheit im Verkehr

Am 02.11.22 fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 15:25 Uhr ein Pkw Mercedes im Bereich Ihren auf, welches sich in auffälliger Fahrweise auf dem Patersweg-Nord bewegte. Der Mann meldete den Umstand und folgte dem Verursacher auf seinem Weg. Dabei stellte er fest, dass der Fahrzeugführer in Schlangenlinien fuhr und einige Leitpfähle touchierte. Bei einer anschließenden Überprüfung durch die Polizei Rhauderfehn stellte sich heraus, dass der 67-jährige verantwortliche Fahrzeugführer aus Westoverledingen unter einem Alkoholeinfluss von 2,15 Promille seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, sowie nach weiteren polizeilichen Maßnahmen ein Strafverfahren eingeleitet. Zu einem weiteren Fall von Trunkenheit unter dem Einfluss von 2,06 Promille Alkohol kam es am 03.11.22 gegen 01:35 Uhr in Emden auf der Gorch-Fock-Straße. Einsatzkräfte der Polizei Emden bemerkten einen schwarzen VW Passat, welcher ihnen in Schlangenlinien entgegenkam. Der Fahrzeugführer, ein 22-jähriger Auricher, konnte angehalten und kontrolliert werden, wobei der oben genannte Promillewert festgestellt wurde. Auch hier wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Borkum - Fahrrad entwendet

Am 02.11.2022 wurde gegen 15:03 Uhr ein Fahrrad am Georg-Schütte-Platz entwendet. Der Eigentümer hatte sein Pedelec unverschlossen direkt vor seinem Büro abgestellt, wo es dann durch unbekannte Täter entwendet wurde. Das komplett schwarze Pedelec ist von der Fahrradmarke Victoria, Modell eUrban 11.9. Zudem sind alle Daten des Fahrrades bekannt und gespeichert, so dass es bei einer Kontrolle direkt zugeordnet werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, die Polizei Borkum zu kontaktieren.

Leer - Unfall mit Radfahrer (Kind)

Am 03.11.2022 wurde der Polizei Leer durch einen 48-jährigen Pkw-Fahrer aus Leer mitgeteilt, dass gegen 07:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Logaer Weg gekommen sei. Der 48-jährige habe die genannte Straße in Fahrtrichtung Friedhofsweg befahren, als linksseitig aus dem Bahndamm unvorhersehbar ein Radfahrer herauskam und ohne zu gucken oder zu warten den Logaer Weg überquerte. Dadurch fuhr er dem bevorrechtigten Pkw-Fahrer direkt vor das Auto. Dabei stürzte der Radfahrer, bei welchem es sich nach Angaben des Mannes aus Leer um einen ca. acht Jahre alten Jungen gehandelt haben dürfte. Das Kind stand nach dem Zusammenprall unvermittelt wieder auf und fuhr in derzeit nicht bekannte Richtung davon. Ob der Junge verletzt wurde, ist nicht bekannt. An dem Pkw des 48-jährigen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Leer bittet darum, dass Erziehungsverantwortliche, die Kinder in dem Alter haben und den Bahndamm als Schulweg nutzen, sowie auch weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

