Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Hinweis auf aggressive Bettler mit betrügerischen Hintergrund++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall++Zeugen zu Körperverletzung gesucht++

Leer - Hinweis auf aggressiver Bettler mit betrügerischem Hintergrund In den letzten Tagen sind erneut häufiger Personen in Erscheinung getreten, die mit aggressivem Auftreten und unter dem Vortäuschen falscher Tatsachen versuchten, Geldwerte von Passanten zu erbetteln. Die zumeist männlichen Täter halten sich bevorzugt auf Parkplätzen in der Nähe von Verbrauchermärkten auf und behaupten, Geld für einen angeblich gemeinnützigen Zweck zu sammeln. Dazu führen die Täter ein Klemmbrett mit, auf welchem sie vorgeben, die "Spenden" zu vermerken. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die bereits amtsbekannten Personen derzeit wieder verstärkt auf Parkplätzen anzutreffen sind. Es wird empfohlen, der aggressiven Bettelei nicht Folge zu leisten und den Personen kein Geld zu geben. Auch wird dringend darauf hingewiesen, keine Unterschrift auf dem mitgeführten Klemmbrett zu leisten. Es wird auch empfohlen, auf weitere mitgeführte Wertsachen zu achten und Abstand zu den Personen zu halten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 27.10.2022 kam es gegen 19:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Parkstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf einen geparkten Pkw VW auf und beschädigte diesen erheblich. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfall

Am 31.10.2022 befuhr ein 33-jähriger Mann aus Emden mit seinem E-Bike den Radweg an der Larrelter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kopernikusstraße überquert der Mann die Einmündung, obwohl die dortige Lichtzeichenanlage für die Rad-und Fußwegüberquerung Rotlicht anzeigte. Eine bevorrechtigte 28-jährige Frau aus Emden kam mit ihrem Pkw aus der Kopernikusstraße und wollte nach links in die Larrelter Straße einbiegen, als der Mann bei Rotlicht mit dem E-Bike in den Einmündungsbereich einfuhr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, wobei der 33-jährige leicht verletzt wurde und in Krankenhaus verbracht werden musste. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von 2,24 Promille Alkohol stand.

Leer - Zeugen zu Körperverletzung gesucht Bereits am 29.10.2022 kam es gegen 02:10 Uhr zu einer Körperverletzung vor dem Ausgang eines Lokals in der Straße "Ostersteg". Ein bisher unbekannter, männlicher Täter schlug einem 32-jährigen Mann aus Nortmoor mit der Faust in das Gesicht und flüchtete anschließend vom Tatort. Der Mann aus Nortmoor erlitt eine Platzwunde und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

