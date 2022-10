Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.10.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahren unter Btm + Verkehrsunfallfluchten ++

Moormerland - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Am vergangenen Donnerstag, den 27.10.2022, kam es um 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Timmeler Straße zwischen einem PKW und einem bevorrechtigten Radfahrer. Der Radfahrer befuhr den Radweg an der L14 in Richtung Warsingsfehn. Die von rechts kommende PKW-Fahrerin übersah den Radfahrer wodurch es zum Zusammenstoß kam und dieser zu Boden stürzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle ohne sich um einen Personalienaustausch zu bemühen. Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 04954-955450 an die Polizeistation Moormerland.

Emden - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Am Freitagvormittag touchierte ein bislang unbekannter PKW-Führer einen am Aeilt-Freese-Weg in Fahrtrichtung Petkumer Straße abgestellten PKW wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzfarbenen Smart mit Emder Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 04921-8910 an das Polizeikommissariat Emden.

Emden - Fahren unter Btm-Einfluss

Am Freitagvormittag um 10:10 Uhr wurde in der Petkumer Straße ein 32-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl dieser unter dem Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell