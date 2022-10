Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Aufbruch eines Münzautomaten++Betrug via WhatsApp ++ Verkehrsunfall++

Hesel - Ladendiebstahl

Nachdem er bemerkte, dass eine Sicherheitskraft ihn verfolgte und auch die umgehend informierte Polizei Moormerland am Tatort eintraf, entledigte sich ein bislang nicht bekannter Mann seines Diebesgutes, welches er am 26.10.2022, gegen 18:50 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Im Brink" entwendet hatte und flüchtete. Das zurückgelassene Diebesgut bestand aus 36 Flaschen Spezial-Haarshampoo. Der Tatverdächtige konnte in der folgenden Nahbereichsfahndung nicht angetroffen werden, weshalb die Polizei Moormerland nun die weiteren Ermittlungen zur Sache aufgenommen hat. Zeugen, die den Mann, welcher sich nach der Tat in eine nahegelegene Wohnsiedlung zurückgezogen hat, gesehen haben oder Informationen zur Person geben können, mögen bitte die Polizeidienststelle in Moormerland oder Hesel kontaktieren.

Bunde - Aufbruch eines Münzautomaten

Durch die Gemeinde wurde bei der Polizei in Bunde angezeigt, dass es bereits Mitte Oktober zu dem Aufbruch eines Münzautomaten am Wohnmobilstellplatz am Friedhofsweg gekommen sei. Der dort angebrachte Automat dient zur Betätigung der dortigen Wassersäule, die für die Stellplatznutzer gedacht ist. Welche Menge an Münzen entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bunde zu kontaktieren.

Hesel/Westoverledingen/Emden - Betrug via WhatsApp

In den letzten Tagen kam es erneut zu diversen Betrugstaten bezogen auf den sogenannten WhatsApp-Trick, der in einem Fall einen Schaden in Höhe einer Summe im mittleren vierstelligen Bereich nach sich zog. In einem Fall wurde eine 71-jährige Frau direkt per WhatsApp mit einer ihr unbekannten Telefonnummer kontaktiert, wobei sich eine unbekannte Person als Tochter ausgab und schilderte, dass ihr Handy kaputt wäre. Die Heselerin reagierte umgehend und rief ihre tatsächliche Tochter unter der altbekannten Nummer an. So wurde dieser Betrugsversuch umgehend vereitelt. Die beiden Fälle aus Westoverledingen und Emden hatten die Besonderheit, dass die Betroffenen zuerst mit einer SMS kontaktiert wurden und dort von den Betrügern aufgefordert wurden, die Kontaktdaten des Kindes bei WhatsApp zu ändern. Zudem gab es bei dem Fall in Westoverledingen eine tatsächliche Namensgleichheit mit der tatsächlichen Tochter, wodurch die Betrugstat erst durch andauernde Forderungen auffiel und dem Eintritt des oben beschriebenen Geldschadens entstand. Auch ein 47-jähriger Mann aus Emden wurde erst per SMS zur Änderung des Kontaktes aufgefordert und dann um Überweisung eines vierstelligen Betrages gebeten. Der Emder erkannte aber den Betrug rechtzeitig und brach den Kontakt ab. Die Polizei hat in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall

Am 27.10.2022 kam es gegen 17:24 Uhr auf der Nettelburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Fahrzeugführerin. Die 21-jährige Frau aus Rhauderfehn befuhr die Nettelburger Straße in Fahrtrichtung Amdorf und kam in einer Kurve aus derzeit nicht bekannten Gründen ins Schleudern. Dabei prallte sie gegen einen Baum an der rechten Fahrbahnseite und kam nach einer weiteren Drehung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen ein Totalschaden, weshalb eine Bergung durch ein Abschleppunternehmen erforderlich war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei weist daraufhin, dass sich nun im beginnenden Herbst die Straßenverhältnisse durch Feuchtigkeit und Laub erheblich verändern können und daher besonders auf Nebenstrecken Vorsicht geboten ist.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell