POL-EN: Fahrzeug überschlägt sich - Senior bleibt unverletzt

Hattingen (ots) - Gegen 11:15 Uhr am vergangenen Sonntag (09.10.) befuhr eine 58-jährige Dortmunderin mit ihrem Ford die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Nockenbergstraße. Als sie nach links auf die Stöckerstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 52-jährigen Bochumer auf seinem Rennrad, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer erlitt beim Zusammenstoß u.a. eine Platzwunde am Kopf und ...

