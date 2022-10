Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Gegen 11:15 Uhr am vergangenen Sonntag (09.10.) befuhr eine 58-jährige Dortmunderin mit ihrem Ford die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Nockenbergstraße. Als sie nach links auf die Stöckerstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 52-jährigen Bochumer auf seinem Rennrad, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer erlitt beim Zusammenstoß u.a. eine Platzwunde am Kopf und wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Dortmunderin verblieb unverletzt.

