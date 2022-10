Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Brand eines Mehrfamilienhauses

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag den 07.10.2022, um 16:22 Uhr, kam es in Wetter, in der Steinstraße zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Eine der Erdgeschosswohnungen brannte komplett aus. Durch das Brand Geschehen sind sowohl das betroffene Haus, als auch das Nachbarhaus zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Wetter anderweitig untergebracht oder kamen bei Bekannten unter. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. 3 weitere Bewohner wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

