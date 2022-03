POL-KLE: Uedem - Einbruch in Lagerhalle

Kleve (ots) - Ohne Aufbruchsspuren sind unbekannte Täter am Sonntag (20. März 2022) zwischen 16:00 und 16:30 Uhr in einen weißen Toyota Yaris eingedrungen, der vor einem Spielcasino an der Emmericher Straße abgestellt war. Sie entwendeten ein Portmonee aus dem Handschuhfach des Wagens und flüchteten. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs) Rückfragen bitte an: ...

