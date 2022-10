Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall auf der Milsper Straße

Ennepetal (ots)

Ein 63-jähriger Ennepetaler fuhr am Donnerstag gegen 15:00 Uhr auf der Milsper Straße in Richtung Boesebecker Straße. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito. Der Ennepetaler war bei Eintreffen der Beamten nur bedingt ansprechbar und er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell