Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Raabestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Hattingerin leicht verletzt wurde. Die Hattingerin fuhr mit ihrem Daihatsu auf der Raabestraße. An der Einmündung zum Bruchfeld musste sie verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg bremsen. Der dahinter fahrende BMW-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Daihatsu auf. Die 53-jährige verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell