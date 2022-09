Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Reisebus

Fürth/Wegscheide B460 (ots)

Am Freitag (09.09.) ereignete sich gegen 17Uhr auf der B460, höhe Wegscheide, ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein mit ca. 25 Personen besetzter Reisebus eines Michelstädter Unternehmens, die B460 von Fürth kommend, in Fahrtrichtung Hiltersklingen. Zeitgleich befuhr der Kleinbus einer 44-Jährigen Fahrzeugführerin aus Mainz die L3105 von Reichelsheim kommend, in Fahrtrichtung Wald-Michelbach. Nach aktuellem Ermittlungsstand überfuhr der Kleinbus die Kreuzung, ohne den vorfahrtsberechtigten Reisebus durchfahren zu lassen. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurden sowohl die Insassen des Kleinbusses als auch einige der Insassen des Reisebusses verletzt. Die insgesamt 6 schwerverletzen Personen wurden mit 2 Rettungshubschraubern und mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird mit ca. 35.000EUR beziffert. Neben Rettungsdienst und Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme für mehrere Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell