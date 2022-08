Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Arbeitsunfall - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt - Anhänger in Vollbrand - Flächenbrand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Taxifahrer übersieht Linienbus

Ein 23-jähriger Taxi-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, in der Ulmer Straße, an der Einmündung zur Industriestraße, einen von rechts kommenden Linienbus eines 24-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Westhausen: Flächenbrand

Während Mäharbeiten geriet am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, ein Winterweizenfeld an der L1029 zwischen Frankenreute und Dalkingen-Weiler in Brand. Dieser konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften gelöscht werden. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unklar.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Auf der B19B missachtete am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, ein 29-jähriger LKW-Fahrer, beim Abbiegen nach links in Richtung Hüttlingen, die Vorfahrt eines 61-jährigen Land Rover- Fahrers. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Abtsgmünd/Untergröningen: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am Mittwochabend wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf der B19 Richtung Hüttlingen gemeldet. Der betrunkene 36-jährige Fahrer leistete bei der anschließenden Kontrolle erheblichen Widerstand.

Gegen 20 Uhr konnte der Mann im Schloßberg angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Als ihm anschließend eröffnet wurde, dass er sich in einer Klinik einer Blutprobenentnahme unterziehen muss, widersetzte er sich der polizeilichen Maßnahme. Auch während der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der 36-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand und bedrohte die eingesetzten Beamten. Da aufgrund des andauernd aggressiven Verhaltens des Betroffenen mit weiteren Störungen zu rechnen war, musste er in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Aalen verbracht werden.

Jagstzell-Dietrichsweiler: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Mittwochmittag wurde ein 60-Jähriger bei einem Arbeitsunfall im Birkenweg tödlich verletzt. Gegen 13:45 Uhr stürzte er beim Anbringen einer Schalung an einer Kellerdecke eines Neubaus kopfüber 2,7 m in die Tiefe und zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden und geht von einem tragischen Unfall aus.

Schwäbisch Gmünd: Anhänger in Vollbrand

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr wurde auf der B298 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mutlangen, auf Höhe eines dortigen Restaurants ein brennender Anhänger gemeldet. Als die Freiwillige Feuerwehr am Brandort eintraf, stand bereits der gesamte Anhänger in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Vermutlich fungierte ein Fenster welches ebenfalls auf dem Anhänger lag, durch die starke Sonneneinstrahlung als Brennlupe und steckte das Holz in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B298 teilweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vespa-Fahrer übersehen

Ein 49-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Buchstraße vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei einen von hinten, in Richtung Aalen heranfahrenden 53-jährigen Vespa-Fahrer. Aufgrund einer eingeleiteten Vollbremsung seitens des Vespa-Fahrers, kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Es kam zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell