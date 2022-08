Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Waldbrand, Gartenhaus aufgebrochen, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Burgstetten: Waldbrand

Am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr löste eine bislang unbekannte Person einen Waldbrand im Waldgebiet Dornhau aus. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmeter aus. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Reifen beschädigt

An einem Mercedes-Benz, der zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmittag, 12 Uhr, in der Albertviller Straße abgestellt war, wurde in dieser Zeit das vordere linke Rad mit einem spitzen Gegenstand zerstört. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 / 6940

Weinstadt: 6000 Euro Schaden

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr wollte eine 76-jährige VW-Lenkerin aus einem Parkplatz in die Beutelsbacher Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von rechts heranfahrende 41-jährige Hyundai-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein in der Brahmsstraße geparkter BMW 120i wurde am Mittwoch zwischen 08:15 Uhr und 12:20 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500

Korb: Gartenhäuser aufgebrochen

Im Gewann Wallenklinge/Pfahlbühl wurde zwischen Dienstag, 20:30 Uhr und Mittwoch 9 Uhr, zwei Gartenhäuser und die dazugehörigen Gerätehäuser aufgebrochen. Aus einem Gartenhaus wurde ein Stromaggregat einer Solaranlage mit sämtlichen Bedienelemente im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. Des Weiteren wurde ein Fernseher der Marke CHIQ gestohlen. Aus dem dazugehörigen Gerätehaus wurden zwei Rasenmäher der Marken Viking und Powertec entwendet. Aus dem anderen Gartenhaus wurde eine Solarakkuanlage im Wert von 2500 Euro entwendet und aus dem Geräteschuppen zwei Motorsägen, ein Freischneider, ein Rasenmäher und ein Aggregat. Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell