POL-AA: Schwäbisch Gmünd: 20-jähriger Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Aalen (ots) - Großerlach: Vermisster unverletzt in Fichtenberg angetroffen Dank eines Hinweises von Anwohnern konnte der vermisste 73-jährige Mann gegen 03:15 Uhr in Fichtenberg angetroffen und durch eine Streifenwagenbesatzung unverletzt ins Altenheim zurückgebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: ...

