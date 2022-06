Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Breckerfeld (ots)

Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Berghof ein. Zwischen 08:15 und 12:30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf der Hausrückseite auf und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnräumen. Sie durchsuchten diverse Räume und entwenden Bargeld und Schmuck. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

