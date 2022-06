Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 7-Jährige auf Rauendahlstraße bei Unfall verletzt

Hattingen (ots)

Am Montag beabsichtige das Mädchen, gegen 19:00 Uhr, die Rauendahlstraße zu überqueren und rannte hinter einem abgestellten Fahrzeug auf die Straße. Der 53-jährige Honda Fahrer, der die Rauendahlstraße in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße fuhr, konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 7 Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

