Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 07.10.2022, um 16:10 Uhr, kam es in Ennepetal zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit einem älteren dunklen Mercedes (Limousine) die Kreuzung Neustraße/ Milsper Straße/ Voerder Straße, vom Haus Ennepetal kommend, in Richtung Loher Straße, bei Rotlicht und kollidierte mit der von rechts, aus der Voerder Straße kommenden, 40-jährigen Ennepetalerin mit ihrem Pedelec. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen und sich um die Verletzte zu kümmern. Ob es sich um eine weibliche oder einen männlichen Fahrer gehandelt hat, konnte die Geschädigte nicht angeben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Ennepetal unter der Telefonnummer: 02333-9166-4000.

