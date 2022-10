Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 07.10.2022, um 16:10 Uhr, kam es in Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 20-jährige Wittener befuhr mit seinem Husqvarna Kraftrad die Mittelstraße in Fahrtrichtung Wittener Straße und fuhr der vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden 36-jährigen Sprockhövelerin mit ihrem Pkw Volkswagen aus Unachtsamkeit auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte der Unfallverursacher sich leicht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

