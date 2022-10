POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.10.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.10.2022

PI Leer/Emden

Weener - Sachbeschädigung an Pkw

Durch einen Knall wurde am 25.10.2022 gegen 21:30 Uhr ein Anwohner der Hauptstraße aufmerksam und stellte fest, dass ein an der Örtlichkeit geparkter Pkw beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein derzeit unbekannter Täter die Frontscheibe im Bereich der Beifahrerseite des Pkw Ford Focus ein und entfernte sich dann mit höherer Geschwindigkeit und "quietschenden" Reifen mit einem nicht näher beschriebenen Pkw in Fahrtrichtung Weener. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer / Moormerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Am 25.10.2022 wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle ein 23-jähriger Mann aus Leer auf der Reimerstraße gegen 16:24 Uhr kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde vor Ort die Beeinflussung von berauschenden Mitteln festgestellt, welche der 23-jährige auch zugab. Der Mann begab sich freiwillig in die folgenden polizeilichen Maßnahmen. Zu einem vergleichbaren Vorfall kam es gegen 17:30 Uhr in Moormerland auf der Schulstraße. Hier wurde ein 37-jähriger Mann aus Moormerland mit einem Pkw unterwegs, der ebenfalls nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Auch hier wurde die Beeinflussung mit berauschenden Mitteln festgestellt. Beide Männer waren zudem jeweils nicht die Halter der mitgeführten Pkw. Hier greift die Verantwortlichkeit der Fahrzeughalter, welche sicherstellen müssen, dass ihre Fahrzeuge nur von geeigneten Personen in Betrieb genommen werden. Somit wurden auch diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet.

Leer- Diebstahl von Gartengeräten

Im Rahmen von Gartenarbeiten an der Papenburger Straße/ Ecke Hoheellernweg am 25.10.2022 wurden Elektrogeräte von einem Arbeitsfahrzeug entwendet. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Akku-Kettensäge der Marke Stihl, einen passenden Ersatzakku und einen Akku-Laubbläser ebenfalls von der Marke Stihl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Brand eines Mülleimers Am 24.10.2022 kam es gegen 20:00 Uhr zu dem Brand eines Mülleimers an einer Grundschule in der Marderstraße. Das aus Kunststoff bestehende und an einer gemauerten Wand angebrachte Gefäß brannte vollständig ab. Bis auf Ruß-und Materialreste entstand kein Gebäudeschaden, obwohl sich das Objekt unter dem Dach eines Fahrradständers befunden hatte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, möchten bitte die Polizei in Westoverledingen kontaktieren.

Ostrhauderfehn - Bushaltestelle beschädigt In der Zeit vom 24.10.2022, 22:00 Uhr bis zum 25.10.2022, 07:00 Uhr wurde an einer Bushaltestelle an der Langholter Straße eine Glasscheibe mittels eines Ziegelsteines zerstört. Zeugen werden gebeten die Polizei in Rhauderfehn oder Ostrhauderfehn in Kenntnis zu setzen.

