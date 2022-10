Ulm (ots) - Gegen 1.20 Uhr versuchten Unbekannte ein Fenster und eine Tür an der Gebäuderückseite an einem Geschäft in der Hauptstraße aufzuhebeln. Beide hielten stand, weshalb die Täter das Sicherheitsglas der Tür einschlugen und einstiegen. So gelangten sie in das Innere und suchten nach Brauchbarem. Eine ...

