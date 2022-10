Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für den Reformationstag, 31.10.2022

Leer (ots)

++Trunkenheit im Verkehr++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin++Brand eines leerstehenden Wohnhauses++

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Mit 0,98 Promille und unter Einfluss von Betäubungsmittel stehend war kurz nach Mitternacht von Sonntag auf Montag ein 30-jähriger Pkw-Führer in der Straße Hohe Loga unterwegs. Bei dem Moormerländer wurde bei der Polizeikontrolle zudem im Fahrzeug eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Diese wurden sichergestellt, dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Bei einer Fahrzeugkontrolle gegen 00:45 Uhr des Montages in der Straße Am Dock mussten die Polizeibeamten feststellen, dass ein 20-jähriger Mann aus Hamburg einen Pkw führte, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer neuerlichen Nutzung sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Emden - Gegen 14:40 Uhr des Sonntages ist auf der Straße Zum Südkai eine 38-jährige Motorradfahrerin aus Varel verunfallt. Diese befuhr die o.g. Straße in Richtung Zum Lotsenhaus und ist in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei ist sie gegen einen Weidezaun geprallt und wurde hierdurch am Oberkörper relativ schwer verletzt, war jedoch am Unfallort noch ansprechbar. Sie wurde dem Krankenhaus Emden zugeführt. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Ostrhauderfehn - Um 02:17 Uhr des Montages wurde der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Kirchstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr mussten beim Eintreffen am Einsatzort feststellen, dass der Dachstuhl komplett brennt. Die örtlichen Feuerwehren konnten mit ca. 40 Einsatzkräften ein Übergreifen auf andere Wohnhäuser verhindern. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist unbekannt, die Ermittlungen wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell