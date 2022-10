Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.10.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzungen + Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte + Trunkenheit im Verkehr + Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Gefährliche Körperverletzungen

Leer

Am Samstagabend um 22:05 Uhr kam es in der Mühlenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sieben männlichen Personen im Alter von 14 bis 24 Jahren. Die vier Beschuldigten aus Bayern (22-24 Jahre alt) schlugen und traten auf drei Jugendliche aus Leer im Alter von 14 und 15 Jahren ein. Hierbei wurden diese leicht verletzt. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer

Im Windelkampsweg kam es in der Sonntagnacht um 01:55 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek zu Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen Leeraner und einem 24-Jährigen aus dem bayrischen Bereich. Der 20-Jährige wurde hierbei mit mindestens einem Schlag ins Gesicht verletzt. Der 24-Jährige gab an bereits zuvor in der Diskothek mit einer Bierflasche geschlagen worden zu sein. Weitere männliche Personen im Alter von 22 bis 26 Jahren stehen im Tatverdacht an der Tat gegen den 20-jährigen Leeraner beteiligt gewesen zu sein. Drei Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei den Tätern handelt es sich teilweise um dieselben Personen, welche bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Emden

In der Sonntagnacht um 03:00 Uhr gerieten mehrere Personen im Stadtteil Transvaal bei einer Feierlichkeit in Streit. Im Rahmen dieser trat ein 32-Jähriger Emder mit einer Schaufel bewaffnet an zwei Emder (57 & 55 Jahre) heran und droht diese mit der Schaufel zu schlagen. Der 57-Jährige konnte den Angriff abwehren, während der 55-Jährige zweimal im Gesicht getroffen und leicht verletzt wird. Die Schaufel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden

In den frühen Morgenstunden des Sonntages um 04:17 Uhr schlugen circa fünf Personen zwei Männer aus Emden am Neuen Markt im Alter von 30 & 32 Jahren nieder und verletzten diese. Die Täter sind nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 049218910 beim Polizeikommissariat Emden zu melden.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Weener

In den frühen Nachtstunden des Sonnabends um 23:35 Uhr musste ein 33-Jähriger aus Weener in polizeiliches Gewahrsam verbracht werden, nachdem er in der Bürgermeister-Werner-Straße mit einem spitzen Gegenstand in bedrohlicher Haltung auf die eingesetzten Beamten zustürmte. Vorausgehend war ein zu eskalieren drohender Streit zwischen dem Täter und einer 35-Jährigen aus Weener. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurden die Beamten nicht.

Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden

Am Sonntag um 04:00 Uhr wurde in der Schwabenstraße ein 26-jähriger Emder auf einem Kleinkraftrad angetroffen. Dieser führte das Fahrzeug, obwohl er stark alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Weiter ist der 26-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurde der Roller kurz zuvor als gestohlen gemeldet. Gegen den Emder wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges eingeleitet.

