Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Parkender Pkw am Rewe in Idar-Oberstein beschädigt - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 14.09.2022, ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:00 und 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Rewe in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein. Hierbei wurde ein parkender roter Toyota an der hinteren rechten Stoßstange vermutlich durch ein einparkendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610.

