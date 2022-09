Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall auf dem Besucherparkplatz des St.-Josef-Krankenhauses - Verursacher flüchtig

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, dem 15.09.2022, kam es zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Besucherparkplatz des St.-Josef-Krankenhauses in Hermeskeil. Die Geschädigte parkte ihren PKW in der vierten Parklücke der linksseitigen Parkreihe, die zur Koblenzer Straße hin liegt. Der PKW wurde vermutlich durch ein rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer 06503/9151-0 zu melden.

